Virus Cina, il Ministro della Salute Francese: “Nessun caso in Francia” (Di giovedì 23 gennaio 2020) In Francia non ci sono al momento casi legati al coronaVirus di origine cinese, e le due persone sospettate di essere contagiate sono state esaminate ma i test hanno dato risultati negativi. Lo ha affermato la ministra della Salute Francese, Agnes Buzyn, facendo il punto con la stampa. Buzyn ha voluto rassicurare dopo l’allarme, partito da una donna cinese originaria di Wuhan, che aveva postato sul sito dell’ambasciata cinese a Parigi “informazioni sui sintomi di febbre e tosse”, aggiungendo di essere riuscita a passare i controlli all’aeroporto e a entrare in territorio Francese. La ministra ha quindi insistito sul fatto che la Francia è in grado di “avere una diagnosi molto rapida” del Virus.L'articolo Virus Cina, il Ministro della Salute Francese: “Nessun caso in Francia” Meteo Web. meteoweb.eu

