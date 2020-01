Video/ Pergolettese Como, 0-0,: highlights. Nessun gol al Voltini!, Serie C, (Di giovedì 23 gennaio 2020) Video Pergolettese Como, risultato finale 0-0,: gli highlights della partita, valida come recupero della 20giornata della Serie C, girone A. ilsussidiario

laprovinciacr : VIDEO #Pergolettese-Como 0-0: il commento - laprovinciacr : VIDEO #Pergolettese - Como: il prepartita -