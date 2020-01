Valentino, a Parigi sfilano le principesse moderne: la passerella diventa un paradiso perduto (Di giovedì 23 gennaio 2020) Valentino ha presentato la collezione Haute Couture per la Primavera/Estate 2020 alla Paris Fashion Week, mandando in scena un vero e proprio sogno. Pierpaolo Piccioli ha vestito delle principesse moderne dall'eleganza senza tempo, trasformando la passerella in un paradiso perduto. fanpage

Larabrusi : RT @VanityFairIt: Valentino, Chanel, Dior, Armani, Gaultier... Qui tutte le sfilate Haute Couture di Parigi #Sfilate #Moda - VanityFairIt : Valentino, Chanel, Dior, Armani, Gaultier... Qui tutte le sfilate Haute Couture di Parigi #Sfilate #Moda… - clow82 : Forse un po’ troppo sopra le righe la #sfilata di #valentino disegnata da #pierpaolopiccioli e mostrata oggi per la… -