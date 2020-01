Ultime Notizie Roma del 23-01-2020 ore 18:10 (Di giovedì 23 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 3 gennaio in studio Giuliano Ferrigno le vittime del coronavirus in Cina sono salita a 25 casi di contagio più di 300 secondi autorità locali una seconda città onegin gara 60 km da One stata isolata e mette in quarantena a Fiumicino sono passati in un canale sanitario dedicato lontano dalle aree di transito degli altri passeggeri 202 Viaggiatori in arrivo della città cinese di One epicentro del morbo Allora sono state applicate per la prima volta le procedure disposte dall’autorità dopo la diffusione del contagio appositi scanner Hanno controllato la temperatura corporea stanno tutti bene riferito Carlo racani direttore sanitario degli aeroporti di Roma permessi deciderà oggi quali contromisure adottate non hai un infezione da coronavirus l’uomo ricoverato in Russia San Pietroburgo di ritorno dalla Cina secondo ... romadailynews

Corriere : Virus Cina, «caso sospetto in Francia» e test in corso in Scozia - tempostretto : Un nuovo articolo: (Messina, 1 milione per le strade della zona sud) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultime… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 23-01-2020 ore 18:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -