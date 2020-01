Terremoto Calabria: prosegue lo sciame sismico nel Catanzarese, scuole chiuse nella Presila [MAPPE e DATI] (Di giovedì 23 gennaio 2020) Una scossa di Terremoto magnitudo 2.8 è stata avvertita questa mattina, alle 06:42, in provincia di Catanzaro, nella zona della Presila. Secondo le rilevazioni INGV il sisma ha avuto ipocentro a 2 km di profondità ed epicentro a 5 km nord dal comune di Albi. In precedenza erano state rilevate altre 2 scosse, alle 04:42 e alle 22:51 del 22 gennaio. Non si registrano danni a persone o cose. Nei Comuni della zona della Presila Catanzarese, dove venerdì scorso si è verificato un sisma magnitudo 3.8 (stima ribassata da magnitudo 4) oggi le scuole rimarranno chiuse. Data e Ora (Italia) Magnitudo Zona Profondità Latitudine Longitudine 2020-01-23 06:42:38 ML 2.8 5 km N Albi (CZ) 2 39.07 16.61 2020-01-23 04:42:31 ML 2.0 5 km N Albi (CZ) 5 39.07 16.60 2020-01-22 22:51:17 ML 2.5 5 km N Albi (CZ) 4 39.07 16.60 L'articolo Terremoto Calabria: prosegue lo sciame sismico nel ... meteoweb.eu

