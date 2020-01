Storia incredibile, trova la moglie a letto con il fratello: il marito fa un gesto estremo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un tradimento, una Storia finita male. Ecco cosa è successo a un uomo che ha trovato sua moglie a letto con suo fratello… “Correte, o faccio una strage” Tutto inizia quando un uomo di Signa riceve una telefonata dalla moglie: la donna confessa improvvisamente di averlo tradito e di non riuscire a comunicarglielo direttamente perché spaventata. Il marito, come è comprensibile che sia, va su tutte le furie. Non è concepibile che la propria moglie tradisca, né soprattutto che lo confessi al telefono. Ma non è finita qui. La moglie trova il coraggio anche di rivelare che l’amante non era uno qualsiasi, bensì il fratello del marito. L’uomo, sentendosi doppiamente tradito, decide di tornare a casa e prendere di petto la situazione. Prima di varcare la soglia, però, chiama il 112 e chiede aiuto: “Venite, sono così arrabbiato che potrei fare una strage, ... velvetgossip

