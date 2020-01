Smog, a gennaio livelli critici in 5 città. Legambiente: «Il blocco del traffico così non serve a nulla» (Di giovedì 23 gennaio 2020) Cinque città italiane – Frosinone, Milano, Padova, Torino e Treviso – hanno sforato per ben 18 volte i limiti di polveri sottili (Pm10). È quanto emerge dal rapporto “Mal’aria di città” di Legambiente, riferito al mese di gennaio. Male anche le città di Napoli (16 giorni) e di Roma (15). Nel 2019, ricorda l’associazione, sono stati 26 i centri urbani che hanno superato i limiti consentiti dalla legge, sia per polveri sottili (Pm10) sia per ozono (O3). La prima nella classifica dei risultati peggiori è Torino, con 147 giornate (86 per il Pm10 e 61 per l’ozono), seguita da Lodi e Pavia. Fonte: elaborazione Legambiente su dati Arpa o Regioni Classifica delle città che hanno superato almeno uno dei limiti giornalieri previsti per il Pm o per l’ozono nel 2019 10 anni di Smog Legambiente ha fatto anche il bilancio di 10 anni di ... open.online

