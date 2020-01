Salerno, straniero aggredisce medici e distrugge ambulanza del 118 (Di giovedì 23 gennaio 2020) Federica Grippo Un cittadino straniero ubriaco e violento ha scatenato il panico a bordo di un'ambulanza del 118 in provincia di Salerno: prima ha aggredito il personale sanitario poi ha distrutto l'interno del mezzo di soccorso Un nuovo caso di violenza ai danni del personale medico si è verificato in Campania. Questa volta a essere vittime di un'aggressione sono stati alcuni medici del 118 che stavano svolgendo il loro turno a bordo di un'ambulanza a Battipaglia, in provincia di Salerno. Il fatto si è verificato intorno alle 19 di ieri sera, quando un'ambulanza della Croce Verde del Saut di Battipaglia è stata avvisata di un presunto incidente lungo la strada provinciale 175, in zona Campolongo, poco distante da Salerno. Giunti sul luogo del sinistro i soccorritori si sono trovati di fronte ad un uomo di nazionalità straniera, che era disteso sulla strada in evidente stato ... ilgiornale

