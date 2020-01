Rumors e stilettate, Coda risponde alla sua maniera (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un gol per provare ad allontanare il brusio, le voci fastidiose che lo rincorrono da ormai diverse settimane. Massimo Coda contro il Pisa ha fatto parlare il campo, utilizzando il linguaggio che più gli si addice. Sesta marcatura personale, stavolta non da tre punti, ma poco importa. Il numero nove, professionista esemplare, non si è sottratto alla battaglia confermandosi funzionale ai meccanismi di gioco del Benevento di Inzaghi, che non ha mai nascosto di stravedere per le sue caratteristiche tecniche e umane. Ma c’è un’altra partita che Massimo Coda sta giocando su un terreno diverso, probabilmente senza neanche volerlo. La questione legata al rinnovo del contratto continua a tenere banco, arricchita ogni giorno da nuovi botta e risposta, retroscena e stilettate talvolta incomprensibili. Sembra quasi che l’attaccante, in questo gioco al ... anteprima24

