Perché il palladio vale più dell'oro (Di giovedì 23 gennaio 2020) Da qualche tempo a questa parte e con i venti di guerra che si respirano tra Occidente e Medio Oriente il palladio è diventato uno dei beni rifugio più richiesti dagli investitori e in breve tempo il suo valore ha superato di una volta e mezza quello dell'oro. Il Perché di una tale crescita è presto detto. Il palladio altro non è che un minerale parente stretto del platino ed è stato scoperto nel 1803 dal chimico inglese William Wollaston insieme al rodio, altrettanto raro. La loro composizione è tra le più complesse della tavola periodica e il suo utilizzo è estremamente versatile. Il suo nome lo deve a un asteroide, Pallade, scoperta a inizio '800 e la versatilità del minerale lo ha reso fondamentale in una grande quantità di ambiti che vanno dalla gioielleria all'industria specie quella automobilistica. Il palladio, infatti, è indispensabile per la realizzazione delle marmitte ... panorama

