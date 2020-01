Mercato Inter ultimissime notizie, acquisti e trattative: l’ora di Eriksen, spunta Allan (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nelle ultime notizie di calcioMercato dell'Inter di oggi giovedì 23 gennaio, ci sono gli aggiornamenti sulle trattative per gli obiettivi più caldi dei nerazzurri in entrata e in uscita. Giornata decisiva per Eriksen, con l'agente del giocatore e l'Intermediario al lavoro per ammorbidire la posizione del Tottenham. C'è l'accordo per il trasferimento di Politano al Napoli, per cui manca solo il sì definitivo del giocatore, con Llorente che potrebbe approdare in prestito alla corte di Conte. Inter e azzurri lavorano anche al possibile scambio Vecino-Allan. fanpage

repubblica : Mercato, Eriksen-Inter ai dettagli. Milan: si allontana Dani Olmo, Paquetà verso il Psg - GoalItalia : Asse di mercato caldissimo tra Inter e Napoli: sul piatto anche lo scambio Allan-Vecino ?? - Gazzetta_it : #mercato #Inter-#Napoli, aria di scambio: #Politano da #Gattuso, per #Conte c’è #Llorente -