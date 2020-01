Massimo Ferrero rimette in vendita la Sampdoria (Di giovedì 23 gennaio 2020) Massimo Ferrero torna a mettere in vendita la Sampdoria. Dopo il fallimento dell’operazione con la cordata Vialli, il Viperetta ha incaricato un’azienda specializzata di contattare o incontrare possibili acquirenti della Sampdoria per una cessione in periodo breve. Scrive oggi Il Secolo XIX: All’advisor è stato chiaramente indicato un prezzo (è fissato un range che non è oggetto di trattativa se non per un minimo margine) corrispondente al valore ponderato della Sampdoria, che non sono certamente i 90/100 milioni della “tarantella” (come l’aveva battezzata Di Francesco) dei tempi della trattativa Vialli. Già, i tempi: sono stretti, il presidente deve trovare entro un paio di mesi (giorno più, giorno meno) una soluzione economica, cioè un acquirente per la Samp, che gli consenta di accedere al concordato per la sua Eleven Finance (i cinema) in liquidazione, evitandone il ... nextquotidiano

