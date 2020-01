Mario Rui: “Gattuso ha tante cose in comune con Sarri” (Di giovedì 23 gennaio 2020) “Gattuso ha tante cose in comune con Sarri”. E domenica sera saranno l’uno contro l’altro. Mario Rui spera che il suo ex allenatore, alla prima al San Paolo da bianconero, venga accolto senza particolari contestazioni. Anzi: “Io penso che il mister sarà accolto benissimo per quello che ha fatto”, dice ai microfoni di a Sky Sport. E che “ci sono tante somiglianze con Gattuso”, “specialmente nel modo in cui Gattuso vuol far giocare la squadra, come vuole le uscite dal basso. Poi ogni allenatore mette qualcosa di suo e nessuno sarà mai uguale a un altro. Sono stato molto contento di aver lavorato con Sarri e adesso sono ugualmente felice di poter lavorare con Gattuso”. Il problema del Napoli però non è Sarri, in questo momento, ma la classifica: “Non siamo una squadra da 24 punti, ma magari in questo momento meritiamo questa ... ilnapolista

forchi_giuseppe : RT @TUTTOJUVE_COM: QUI NAPOLI - Mario Rui: 'Sarri? Penso che sarà accolto bene per quello che ha fatto. CR7 è il più forte al mondo' https:… - 100x100Napoli : Mario Rui a Sky: “Sarri? Rapporto speciale, ma sono felice con Gattuso. CR7 un idolo” - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Mario Rui: “Con Sarri rapporto speciale, ora contento di la… -