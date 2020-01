Marco Rufini fa la pizza di polenta con le salsicce, ricette La prova del cuoco (Di giovedì 23 gennaio 2020) Non è la solita pizza la ricetta di Marco Rufini per La prova del cuoco oggi 23 gennaio 2020 ma è la ricetta della pizza di polenta con sugo di spuntature e salsicce. Una vera golosità, un modo diverso di servire la polenta di certo goloso perché nella base di polenta c’è anche la pancetta a dadini. Il condimento è quello classico per la polenta ma salsicce e spuntarelle nel sugo saranno una vera bontà per tutti. Non dimenticate il pane grattugiato e l’effetto pizza sarà assicurato. Ecco dalle nuove ricette La prova del cuoco la ricetta di Rufini per la pizza di polenta. Serviamo la polenta pizza di Marco ben calda, appena pronta. LA RICETTA DI Marco Rufini DELLA pizza DI polenta CON SUGO DI SPUNTATURE E salsicce – ricette LA prova DEL cuoco Ingredienti: 500 g di sfarinato di mais, 2 l di acqua, 200 g di pancetta a dadini, 2 carote, 1 gambo di sedano, 2 cipolle, 2 kg di pomodori pelati, ... ultimenotizieflash

