LIVE Nadal-Delbonis 6-3 5-6, Australian Open 2020 in DIRETTA: secondo set sorprendentemente equilibrato (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SET Nadal (6-3 7-6) Prima potentissima al centro per Nadal. Il maiorchino vince il tie-break per 7-4. 6-4 In rete la smorzata di Delbonis. Due SET POINT per lo spagnolo. 5-4 Altro punto giocato benissimo dall’argentino che chiude con la volée. 5-3 Si difende bene Delbonis e conquista il punto con il contrattacco verso destra. 5-2 Ace al centro di Nadal, che in questo tie-break si sta esaltando al servizio. 4-2 In rete la risposta di Delbonis. Si cambia campo con un minibreak di vantaggio per il leader della classifica mondiale. 3-2 Bene qui Delbonis, che spinge e chiude con lo smash. 3-1 Difesa clamorosa di Nadal, che conquista il punto con un lob chirurgico che Delbonis non riesce a gestire. 2-1 Prima vincente al centro. Molto concentrato lo spagnolo. 1-1 Servizio e dritto in controtempo per Rafa, immobile Delbonis. 0-1 Il nastro ... oasport

GenovaOn : Rafael Nadal vs Federico Delbonis LIVE: il numero 1 nel mondo è destinato al terzo round dell'Australian Open - OA_Sport : LIVE Nadal-Delbonis, Australian Open 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - zazoomnews : LIVE Nadal-Delbonis Australian Open 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Nadal-Delbonis #Australian… -