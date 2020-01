LIVE Australian Open 2020, risultati 23 gennaio in DIRETTA: Seppi sfida Wawrinka, Giorgi contro la Kuznetsova. Isner e Rublev avanti (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI CAMILA Giorgi-KUZNETSOVA DALLE ORE 08.00 (23 gennaio) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Seppi-Wawrinka DALLE ORE 09.00 (23 gennaio) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI NADAL-DELBONIS (SECONDO MATCH DALLE ORE 9.00 DEL 23 gennaio) 09.52 Anastasia Pavlyuchenkova si qualifica al prossimo turno: la russa supera 7-5, 7-6 (1) l’americana Townsend proseguendo il suo cammino a Melbourne. 09.48 Giorgi in vantaggio 3-2 in queste prime battute di match contro Kuznetsova. Ora il servizio passa però alla russa. 09.45 Goffin vince anche il secondo set: il bega si porta in vantaggio 2-0 nel computo generale sul rivale francese Herbert (6-1, 6-4). 09.42 Controbreak di Seppi! L’azzurro recupera, accorcia 4-3 e ora andrà a servire per ristabilire la parità. 09.39 Fa altrettanto lo spagnolo Carreno-Busta imponendosi ... oasport

