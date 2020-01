La lealtà di Markella verso i suoi amici umani (Di giovedì 23 gennaio 2020) La fedeltà e lealtà di un animale è davvero incredibile, purtroppo però, ci sono ancora molte persone che abbandonano e tradiscono i loro amici a quattro zampe. Oggi, per questo motivo, abbiamo deciso di raccontarvi la storia straziante di Markella, una dolce cagnolina che ha amato la sua famiglia più di se stessa. Questa dolce cucciola aveva una vita normale, era felice e soddisfatta di quelli che erano i suoi amici umani, che dicevano di volerle bene. Un giorno però, è accaduto l’impensabile. La sua famiglia ha deciso di abbandonarla in una campagna isolata, dove non l’avrebbero più trovata. Markella non voleva separarsi da loro e per questo, dopo che la macchina è partita per andare via, lei ha continuato a seguirli, con la speranza che si sarebbero fermati per aiutarla. Purtroppo, il suo amico umano non è mai tornato indietro, ma la dolce cagnolina mentre stava ... bigodino

