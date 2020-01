La capra sgozzata dalla pantera avvistata a San Severo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nei giorni scorsi abbiamo parlato della pantera “avvistata” (e ricercata) a San Severo in provincia di Foggia e della caccia con droni e gabbie-trappola. Ricordiamo a questo proposito che, nonostante i molti video, non c’è alcuna certezza che l’animale immortalato sia davvero una pantera. La capra sgozzata dalla pantera avvistata a San Severo Intanto, però, dopo i primi avvistamenti in via Castelnuovo, a San Severo, sembra proprio che l’animale si sia spostato in località “Boschetto” ad Apricena, città dell’Alto Tavoliere che si trova a pochi chilometri dal luogo della prima segnalazione. Scrive Repubblica Bari: “La presenza dell’animale ad Apricena ci è stata segnalata da quattro diverse persone”, ha specificato Luigi Urbano. Le stesse persone che hanno dichiarato ai militari di averla vista a distanza ravvicinata e che avrebbe compiuto lunghi balzi di tre, ... nextquotidiano

