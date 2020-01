Homero, il cane ricoperto di terra (Di venerdì 24 gennaio 2020) Homero è un povero cane che alcuni ragazzi hanno trovato ricoperto di terra. Qualcuno lo aveva letteralmente seppelito vivo. Gli atti malvagi di esseri spregevoli che hanno una pietra al posto del cuore, ci fanno desiderare di negare la nostra natura umana. Quando pensiamo di aver ormai sentito e visto tutto, un nuovo evento arriva a spezzare completamente la nostra anima. Un paio di giovani hanno trovato un povero cane seppellito vivo sul ciglio della strada a Misiones, in Argentina. Arrivati al chilometro 4 della città di El Dorado, nel quartiere di San Antonio, i giovani hanno visto il loro cane agitato e si sono fermati. In quel momento hanno sentito il flebile lamento del cucciolo sepolto vivo. Immediatamente, i giovani corsero a cercare nel paese le pale per liberare il piccolo animale che ... bigodino

