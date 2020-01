Harry e Meghan: casa da sogno in Canada e vicini pronti a difenderli (Di venerdì 24 gennaio 2020) Harry e Meghan Markle sembrano pronti per iniziare la loro vita in Canada e secondo le ultime notizie potrebbero aver scelto la meta più “british” del Paese nordamericano, la Columbia Britannica. Le indiscrezioni riportano anche dettagli della casa che sta ospitando i Duchi di Sussex, una splendida villa da circa 20 milioni di euro che potrebbe diventare il loro nuovo nido. Un aspetto positivo è che i nuovi vicini della coppia sembra abbiano deciso di difenderne la privacy e soprattutto la tranquillità della piccola comunità. I residenti sembrano disposti a condividere con le ex Altezze Reali quello che descrivono come “un angolo di paradiso”. Harry e Meghan nella Columbia Britannica in cerca di pace Dopo il tempestoso addio alla Royal Family, Harry e Meghan si apprestano a cambiare capitolo insieme al figlio Archie. I Duchi di Sussex hanno scelto per il momento una bellissima ... thesocialpost

