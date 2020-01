Giornata della Memoria, Mattarella in Israele: “Leggi razziali una pagina nera per l’Italia. Ma ora è impegnata contro odio e stupidità” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Una “pagina nera, particolarmente grave” che spinge l’Italia a essere “consapevole dell’esigenza di affermare continuamente l’esigenza di combattere l’antisemitismo e di trasmettere ai giovani la consapevolezza”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Tel Aviv per incontrare il presidente di Israele Reuven Rivlin per il 75esimo della liberazione di Auschwitz, torna a parlare di quella che già in passato ha definito la “macchia infamante” per l’Italia: le leggi razziali volute dal fascismo e dal suo capo, Benito Mussolini. Il suo primo atto politico del 2018, a 80 anni dall’emanazione di quelle leggi, fu la nomina a senatrice a vita di Liliana Segre, sopravvissuta al campo di Auschwitz e da trent’anni testimone della Shoah. A poche ore dal Forum internazionale sull’antisemitismo e la Shoah a ... ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : E dopo il collegamento con Canale 5 (avete seguito?), un caffè al volo e si parte per una splendida giornata con gl… - berlusconi : ???? Sono ottimista perché ho parlato con molte persone qui in #EmiliaRomagna e c’è in giro una voglia di cambiamento… - Raiofficialnews : 6milioni di spettatori per il #Tg1 delle 20:00. Cresce @chilhavistorai3 che sfiora i 2milioni; su Twitter è il prog… -