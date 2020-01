Fortissimo terremoto in Turchia: magnitudo 5,4 della scala Richter (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un violento terremoto di magnitudo 5,4 sulla scala Richter ha investito Manisa, provincia occidentale della Turchia, causando il crollo di alcune strutture abbandonate. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale Anadolu, oltre all’ente Turkey’s Disaster and Emergency Management Presidency. Il primo terremoto (registrato alle 22.22 ora locale, le 20.22 in Italia) è stato seguito da una scossa di assestamento di magnitudo 4.1. Le autorità hanno dichiarato che non vi sono state notizie immediate di vittime. Il terremoto, avvenuto a una profondità di circa 7 chilometri, è stato avvertito anche Smirne, Aydın e Denizli, nonché a Yalova e Bursa, secondo quanto riportato dall’emittente privata NTV. Tantissime le persone scese in strada dopo la prima scossa. Il governatore Deniz ha dichiarato: “Secondo le informazioni ottenute finora, ci sono diverse case distrutte nel distretto di Çeltikçi, ma ... caffeinamagazine

