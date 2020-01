Falso complotto anti-Descalzi, la Guardia di finanza da Denis Verdini per acquisire documenti (Di giovedì 23 gennaio 2020) Anche l’ex parlamentare di Forza Italia Denis Verdini è stato oggetto, in qualità di terzo non indagato, delle attività di acquisizione e perquisizione del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Milano nell’inchiesta su presunte attività di depistaggio per condizionare l’inchiesta sul caso Eni-Nigeria, attraverso anche le denunce a Trani e Siracusa di un complotto inesistente contro l’ad Claudio Descalzi. L’operazione di riguarderebbe, in particolare, presunte “utilità” all’ex avvocato esterno di Eni Piero Amara e all’ex manager (licenziato nel 2013) Vincenzo Armanna, imputato nel processo Eni-Nigeria assieme, tra gli altri, all’ad Descalzi. Utilità affinché tacessero sulla sospetta partecipazione all’ipotizzato Falso complotto da parte, tra gli altri, di Claudio Granata, capo del personale Eni, e dell’avvocato Michele Bianco. Questi ultimi due ... ilfattoquotidiano

