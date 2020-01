Ex Ilva: in corso vertice con Conte e ministri (Di venerdì 24 gennaio 2020) Roma, 23 gen. (Adnkronos) – E’ in corso, iniziata a stretto giro dal termine del Cdm, la riunione sull’ex Ilva con il premier Giuseppe Conte, i ministri Roberto Gualtieri, Stefano Patuanelli, Giuseppe Provenzano e il consulente del governo per il negoziato con ArcelorMittal, Francesco Caio. Sul tavolo, la trattativa con il colosso franco-indiano e il nodo esuberi a sette giorni dalla deadline fissata da governo e da Mittal al 31 gennaio.L'articolo Ex Ilva: in corso vertice con Conte e ministri Meteo Web. meteoweb.eu

