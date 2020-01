È la nuova star di Amici, ma Giulia non è un volto nuovo: eccola a Uomini e Donne (Di giovedì 23 gennaio 2020) È arrivata ad Amici ed è giù riuscita a conquistare il cuore di tutti. Stiamo parlando di Giulia Molino, cantante classe ’99, sta letteralmente facendo impazzire il pubblico di Amici di Maria de Filippi. “Era da tempo che non si ascoltava un talento del genere”, si legge tra i commenti sulla pagina social del talent show. Ad apprezzare le doti della ventenne sono stati anche i giornalisti che hanno partecipato, sabato scorso, al talent show in onda su Canale 5. “Giulia è dotata di una voce incantevole e ha una grandissima capacità di emozionare”, è stato il commento unanime della giuria. Giulia Molino è nata a Scafati, in provincia di Salerno. Fin da piccola la sua passione è solo ed esclusivamente una, il canto. Giulia infatti studia da quando ha soli 8 anni e la sua formazione artistica è frutto della partecipazione a diverse scuole di canto locali. ... caffeinamagazine

daniele_star_ : Prima puntata della nuova edizione e subito si arriva al milione. Tranquilli, tutto regolare. #ChiVuolEssereMilionario - Spiralwavemood : RT @Gosazer: Ho visto #StarWarsRiseofSkywalker, il peggior Star Wars, veramente fatto/scritto male, come tutta nuova questa trilogia. - Otakuzone89 : Ammiriamo il nuovo spettacolare trailer di Star Wars: The Clone Wars 7, ultima stagione della più bella serie anima… -