Decreti sicurezza | Ex Canapificio Caserta “Noi non cacciamo nessuno" (Di giovedì 23 gennaio 2020) L'Ex Canapificio denuncia l'interruzione del percorso di accoglienza per 56 dei beneficiari del Siproimi di Caserta. “Lo Stato ci ha imposto d'interrompere per l'ennesima volta la loro vita, di parcheggiarli in un centro di accoglienza straordinario mentre si decide sulle loro sorti, sul loro permesso di soggiorno! – denuncia una nota diffusa nelle scorse ore – Parliamo di persone, non di pacchi da spostare!”. Il progetto Siproimi, ex Sprar, di Caserta accoglie 200 persone, tra richiedenti (...) - Attualità / Migranti, , Accoglienza, No logo, Apertura Maxi, Decreto sicurezza, Sprar, Siproimi feedproxy.google

fanpage : “Decreti sicurezza? Sono da cancellare”. La nostra intervista a @ellyesse - HuffPostItalia : 'Creano ghettizzazione e povertà'. Amnesty chiede modifica dei decreti Sicurezza - amnestyitalia : Chiediamo al governo di modificare i #decretisicurezza. Il nostro briefing -