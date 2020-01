Cristiani massacrati in Nigeria: baby killer manipolato dall’Isis giustizia uno studente (Di giovedì 23 gennaio 2020) Cristiani massacrati in Nigeria: Ropvil Daciya Dalep, uno studente universitario rapito da estremisti islamici, è stato ucciso. Il suo assassino, identificato dalla voce, è un bambino di 8 anni. La macabra esecuzione in un video diffuso da Amaq, “agenzia di notizie” del sedicente Stato islamico. Nessuna pietà neppure per il reverendo Lawan Andimi, sequestrato il 3 gennaio e sgozzato dal gruppo terroristico Boko Haram, affiliato all'Isis. fanpage

