Australiane hanno perso il contatto con un aereo antincendio e temono che sia precipitato mentre era in azione contro un enorme incendio boschivo nelle montagne a sud-ovest di Sydney. I Vigili del fuoco del Nuovo Galles del sud hanno riferito che stanno "verificando le informazioni su un grave incidente aereo avvenuto nel Nuovo Galles del sud dopo mezzogiorno".(Di giovedì 23 gennaio 2020) Le autoritàne hanno perso il contatto con une temono che sia precipitato mentre era in azione contro un enorme incendio boschivo nelle montagne a sud-ovest di Sydney. I Vigili del fuoco del Nuovo Galles del sud hanno riferito che stanno "verificando le informazioni su un grave incidenteavvenuto nel Nuovo Galles del sud dopo mezzogiorno".(Di giovedì 23 gennaio 2020)

TelevideoRai101 : Australia, aereo antincendio disperso - jinyoungsbae_ : @yoonstouch Anche l’assenza dell’Australia è un ingiustizia, per vederli dovranno farsi 10h in aereo per andare nel… - infoitestero : Incendi Australia, aereo atterra a Sydney tra le fiamme. VIDEO -