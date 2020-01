Virus Cina, Xi: “Siamo impegnati in severe misure di controllo” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La Cina ha adottato “severe misure di controllo e prevenzione” per contrastare l’epidemia del coronaVirus. Lo ha assicurato il presidente Xi Jinging durante una telefonata con il collega francese Emmanuel Macron. “La Cina – ha spiegato Xi – e’ disposta a collaborare con la comunita’ internazionale per rispondere efficacemente all’epidemia e mantenere la sicurezza sanitaria in tutto il mondo”, ha affermato, nel giorno in cui a Ginevra si riunisce una task force dell’Oms.L'articolo Virus Cina, Xi: “Siamo impegnati in severe misure di controllo” Meteo Web. meteoweb.eu

