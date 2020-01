Va in questura a Genova e denuncia: «Ho ucciso la mia compagna a Verona». La polizia trova il corpo, fermato l'uomo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Secondo il racconto dell'uomo, sarebbe successo al culmine di una lite avvenuta nella notte tra domenica e lunedì ilsecoloxix

