Usa, tir si ferma sui binari e il treno lo spezza in due – VIDEO (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Usa, tir si ferma sui binari e il treno lo spezza in due: ecco il VIDEO che proprio in queste ore sta facendo il giro del mondo. Grandissimo spavento nei pressi di New York, precisamente nel villaggio di Sloatsburg. Un treno – secondo quanto riferito in questi istanti da ‘tg24.sky.it’ – avrebbe infatti letteralmente spaccato … L'articolo Usa, tir si ferma sui binari e il treno lo spezza in due – VIDEO proviene da www.inews24.it. inews24

anna_annie12 : Usa, treno investe tir fermo su binari e lo spezza in due. VIDEO - GianniVaretto : RT @SkyTG24: Usa, treno investe tir fermo su binari e lo spezza in due. VIDEO - SkyTG24 : Usa, treno investe tir fermo su binari e lo spezza in due. VIDEO -