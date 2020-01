Unisannio, Open Day 2020: ecco come iscriversi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutocome da tradizione, l’Università del Sannio accoglie le future matricole per illustrare la propria offerta formativa e raccontare le attività, curriculari e non, che i singoli corsi di studio organizzano per gli studenti. L’Open Day 2020 è una delle attività di orientamento in ingresso che l’ateneo sannita realizza annualmente. Docenti, studenti e il personale tutto saranno a disposizione per rispondere a domande e curiosità, raccontare il percorso e la vita universitaria, fornire spunti di analisi e riflessione a chi sta disegnando il proprio futuro. Presso i tre Dipartimenti (DEMM , DST e DING) verrà presentata l’offerta formativa e attraverso seminari, dimostratori, visite ai laboratori, gli studenti potranno avere un’esperienza diretta di cosa significa studiare all’Università del Sannio. L’obiettivo è quello di offrire uno spettro ampio di informazioni e ... anteprima24

