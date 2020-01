Ultime Notizie Roma del 22-01-2020 ore 13 | 10

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Brindisi : bomba fatta esplodere davanti a bar : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. A Brindisi, in Puglia, è stata fatta esplodere durante la scorsa notte una bomba di fronte ad un bar, 22 gennaio 2020,

Ultime Notizie Roma del 22-01-2020 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale di nuovo Ben trovati dalla relazione in studio Roberta Frascarelli per informazione dall’Italia e dal mondo impegnata dello Spread btp-bund che arriva a sfiorare i 170 punti base in rialzo di punti sulla chiusura di ieri con un rendimento salita al 1,44% recensioni sui BTP coincidono con le indiscrezioni di stampa che danno come prossime le dimissioni di Luigi Di Maio capo politico del MoVimento 5 Stelle ...

Riforma pensioni Ultime Notizie - i punti necessari per cambiare tutto : Riforma pensioni ultime notizie, quali sono i punti necessari per cambiare tutto? Anche se il nuovo anno è appena iniziato e per vedere una nuova Riforma pensioni bisognerà aspettare il 2021, il Governo è già al lavoro. Il 27 gennaio 2020 si aprirà un tavolo di confronto con i sindacati ma ci sono già dei punti molto chiari, sui quali si cercherà di lavorare per migliorare l’attuale sistema. Sicuramente tra gli obiettivi principali ...

Ultime Notizie Roma del 22-01-2020 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione e Gabriella Luigi in studio il comitato d’emergenza dell’organizzazione Mondiale della sanità Si riunirà questa mattina a Ginevra per valutare la portata dell’epidemia del virus simile a Sars in Cina secondo un bilancio aggiornato nella notte il contagio ha toccato oltre 400 persone con 9 morti un caso è stato accertato ieri negli Stati Uniti ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 99 con bonus mamma - a chi spetta : Pensioni ultime notizie: Quota 99 con bonus mamma, a chi spetta Sulle Pensioni ultime notizie riguardano una nuova proposta sul fronte previdenziale, quella della sottosegretaria al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Francesca Puglisi. Si parla spesso di superare Quota 100, ma anche di ritoccare i paletti rigidi della legge Fornero per superarla (gradualmente o meno) e fornire nuova speranza ai pensionati di oggi e di domani. La ...

Ultime Notizie Roma del 22-01-2020 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio sale l’allarme per il nuovo coronavirus cinese nel mondo primo caso anche negli Stati Uniti mentre in Cina le persone colpite sono 300 x 70 casi nuovi 6 morti Ma siete messi anno di più anche in Italia rafforzato i controlli negli aeroporti a Fiumicino da giovedì misurazione della febbre attraverso uno scanner ai ...

Ultime Notizie Roma del 21-01-2020 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno al Forum economico mondiale in corso a Davos sfida a distanza sul clima protagonisti Greta thunberg è il presidente americano Trump giovanissimo attaccante di una tema diventato caldo tutti parlano ma nulla è cambiato e chiede che si ascoltano i giovani e la scienza Donald Trump se la prende con gli ambientalisti ...