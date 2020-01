Troppi migranti, esplode la rabbia delle isole greche (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La Grecia è in ginocchio. Il sistema di accoglienza allestito da Atene non riesce più a far fronte ai numerosi immigrati che continuano ad approdare sul territorio nazionale. Alcune isole greche, là dove erano stati allestiti appositi campi profughi, sono al collasso. La rabbia degli abitanti locali è ormai insostenibile. Proprio in queste ore, migliaia di cittadini e imprenditori stanno scioperando e protestando nei luoghi più colpiti dall’immigrazione. La richiesta è una: il governo deve contrastare in tutti i modi il grave sovraffollamento dei centri di accoglienza. È per questo motivo che la maggior parte dei negozi e degli uffici pubblici sono rimasti chiusi sulle isole di Lesbo, Chio e Samo. Qui i campi sono occupati da un numero di persone dieci volte superiore rispetto a quello previsto. Come se non bastasse l’insofferenza dei cittadini, anche le agenzie umanitarie ... it.insideover

