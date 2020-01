Tanti auguri a Gigi Simoni, l’ex allenatore compie 81 anni (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Gigi Simoni, colpito da ictus lo scorso giugno, festeggia 81 anni. Prima calciatore, poi allenatore, ha vinto una Coppa Uefa con l’Inter. Gigi Simoni arriva a 81. L’ex calciatore, allenatore e dirigente è infatti nato a Crevalcore il 22 gennaio 1939. Gigi Simoni giocatore Simoni ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nel Mantova, con cui riesce a conquistare una storia promozione nella massima serie. Dopo un’esperienza in B con la maglia del Napoli, con il quale centrerà la promozione e alzerà al cielo la Coppa Italia, tornerà al Mantova per poi trasferirsi al Torino. Qui nel 1964 conquisterà definitivamente le luci della ribalta insieme con il suo partner d’attacco, l’eclettico e talentuoso Luigi Meroni. Il centrocampista lascia i granata dopo tre stagioni passando ai rivali della Juventus: in bianconero non trova spazio e scende in cadetteria ... newsmondo

OfficialASRoma : ?? Oggi @HenrikhMkh compie 31 anni! ?? Tanti auguri! #ASRoma - CalabriaTw : #SanSebastiano Voglio fare i più sentiti auguri a tutti gli agenti di Polizia Locale d'Italia. Spero che il vostro… - acmilan : ?? Wishing a splendid birthday to Mauro Tassotti ???? 17 years and 17 trophies with the Rossoneri ??? ?? 17 anni con la… -