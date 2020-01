Salvini al citofono, le parole del 17enne: “Non sono uno spacciatore” (Di giovedì 23 gennaio 2020) All’indomani del blitz di Matteo Salvini al citofono di una famiglia tunisina del quartiere Pilastro di Bologna parla il 17enne Yassin, il ragazzo accusato dal leader della Lega di essere una spacciatore. In una breve intervista concessa all’avvocata Cathy La Torre, il giovane spiega infatti di non essere uno spacciatore e di avere attualmente paura di come le altre persone possano giudicarlo ora che il suo nome è apparso ovunque sui media. Salvini e il ragazzo al citofono Nell’intervista concessa a Cathy La Torre Yassin spiega di essere un calciatore e di avere già giocato nelle giovanili di alcune squadre importanti della regione come Sassuolo e Modena, oltre ad essere stato convocato con la nazionale italiana a Coverciano. Proprio mentre stava rincasando da una partita di calcetto sarebbe piombato al suo citofono Matteo Salvini: “Stavo tornando da calcetto, ... notizie

