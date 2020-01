Pip Nautico: l’appello dei tre consiglieri “dissidenti” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Pip Nautico: il progetto va completato in tempi brevi. A rilanciare la richiesta sono ancora una volta i consiglieri comunali, Antonio D’Alessio, Corrado Naddeo e Leonardo Gallo che ribadiscono, in una lettera, l’assoluta necessità di non snaturare il progetto del cd. Pip Nautico (PIPN), finalizzato a creare un polo per le aziende che operano nel settore della nautica. “Negli anni scorsi sono stati investiti milioni di euro in questa direzione e ora occorre completare senza ulteriore ritardo il progetto ed evitare insediamenti di altra natura che non sarebbero in linea con prospettive lungimiranti – scrivono i tre consiglieri definiti anche dissidenti, perché nonostante la loro presenza tra i banchi della maggioranza non esitano ad esprimere posizioni critiche rispetto alla guida di Vincenzo Napoli– La creazione di ... anteprima24

