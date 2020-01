Parma, Inglese dopo l’infortunio vola in Finlandia: possibile intervento chirurgico (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Nuovo infortunio per Roberto Inglese. Altro serio problema muscolare per il centravanti finito ko nel match tra il suo Parma e la Juventus. Lesione di alto grado alla giunzione miotendinea dei flessori della coscia destra per il bomber che sembra avere un conto aperto con la sfortuna. Le ultime notizie raccontato della necessità per Inglese di un consulto in Finlandia, per valutare la possibilità di un intervento chirurgico. Una situazione che potrebbe anche allungare i tempi di recupero. fanpage

