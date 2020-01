Matteo Politano: la moglie scopre una (presunta) amante, ecco chi è (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La moglie di Matteo Politano avrebbe ingaggiato un investigatore e scoperto la sua relazione. Per il giocatore dell’Inter si mette male… Tutti i riflettori sono puntati su Matteo Politano: non solo quelli del calciomercato, ma anche – e soprattutto – quelli del gossip rosa. Il giocatore dell’Inter è finito al centro di un polverone mediatico … L'articolo Matteo Politano: la moglie scopre una (presunta) amante, ecco chi è è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

FabrizioRomano : Il #Napoli ha trovato l'accordo con l'Inter per Matteo Politano: operazione da 25 milioni a titolo definitivo, ma o… - GiuseppeBiond14 : RT @BisottoGiorgio: Matteo Politano e stato distolto dall’Inter, e dalla moglie, da tale gentil signorina Ginevra Sozzi (ex Dybala e Naingo… - ProfidiAndrea : ?? Politano-Napoli, #SkySport: 'Cosa manca per l’accordo totale. E occhio a #Llorente' ?? Matteo #Politano può andare… -