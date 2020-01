LIVE Sinner-Fucsovics 4-6 4-6 1-0, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’ungherese vince anche il secondo set! (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Attacca la rete l’italiano, che deve tentare una scossa. 1-0 Comincia vincendo a zero il servizio per Sinner. 40-0 Servizio e diritto per Sinner. 15-0 Buona prima dell’italiano. INIZIO TERZO SET 05.39 Jannik Sinner perde anche il secondo set dopo tanti errori per impazienza: Fucsovics viene premiato per sostanza e organizzazione. FINE SECONDO SET 4-6 SECONDO SET Fucsovics! L’ungherese al terzo tentativo vince anche il secondo set per 6 giochi a 4. 40-0 TRIPLO SET POINT Fucsovics! L’ungherese chiude a rete. 15-0 Buona prima dell’ungherese. 4-5 Si salva ben due volte Sinner: Fucsovics, al cambio campo, servirà per il secondo set. AD-40 Manovra da fondocampo Sinner. 40-40 Altra chance sprecata dal #64 al mondo che non trova il campo. 40-40 Lento l’ungherese con il diritto in risposta. 40-AD SET POINT ... oasport

