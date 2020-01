Il ritorno di Adriano Pappalardo in tv è con le lacrime. Davanti a Caterina Balivo commossa (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il cantautore ed attore Adriano Pappalardo è tornato a far parlare di sé in televisione. Ha deciso infatti di confessare dettagli importanti e commoventi della sua vita al programma ‘Vieni da me’, condotto da Caterina Balivo. Tanti gli argomenti trattati, da Lucio Battisti alla possibilità che sia lui il Leone nella trasmissione ‘Il Cantante Mascherato’. Ma i momenti più toccanti sono avvenuti quando ha cominciato a soffermarsi sulla famiglia. L’artista si è commosso innanzitutto quando ha ricordato la figura del suo papà. Quest’ultimo, prima di morire, aveva voluto dire una cosa importante, cioè che fosse orgoglioso del figlio Adriano. Non fu una dichiarazione detta direttamente a Pappalardo, ma lui lo seppe e mostrò tutta la felicità. Infatti, questo particolare non lo ha mai dimenticato e lo porterà per sempre nel suo cuore. Tenuto conto che a ... caffeinamagazine

ritorno Adriano Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : ritorno Adriano