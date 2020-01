Gossip News: Tina e Gemma ai ferri corti, Levante tuona contro Amadeus (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Tina e Gemma ancora e sempre in lite, di Levante e la sua frecciata ad Amadeus, dell’Amica Geniale e di Gerry Scotti che torna in prima serata. Tina E Gemma: Da anni, ormai, litigano, battibeccano, si fanno i dispetti e fanno divertire il pubblico da casa. Oggi ne hanno combinata un’altra delle loro: la puntata si è aperta con la solita lite sulle frequentazioni della dama, ma poi Tina ha scelto di sottolineare quanto Galgani, fisicamente, sia sopravvalutata. Ha mostrato delle immagini in cui sosteneva si dovesse vedere che anche Gemma aveva fatto ricorso alla chirurgia plastica. La dama ha negato, è ovvio, ma Cipollari ha continuato a insinuare che stesse mentendo. Dov’è la verità? Levante: La polemica sulle battute, giudicate sessiste, di ... velvetgossip

