È ufficiale, Di Maio si “toglie la cravatta” e dà le dimissioni: «È arrivato il momento di rifondare il M5s» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Come preannunciato nelle scorse ore, Luigi Di Maio ha lasciato il suo ruolo di capo politico del Movimento 5 stelle. L’addio ufficiale, come previsto, al Tempio di Adriano durante la presentazione dei nuovi facilitatori regionali del Movimento, appena eletti. «Ho portato a termine il mio compito. È arrivato il momento di rifondarsi. Mi dimetto ma non ci penso a mollare», ha detto il ministro degli Esteri. A succedere a Di Maio, come anticipato in precedenza da diverse fonti, sarà Vito Crimi, attualmente viceministro dell’Interno e fino a settembre 2019 sottosegretario del consiglio dei ministri con delega all’editoria. «Di Maio non sarà capo delegazione a governo», ha annunciato Crimi. Il tuo browser non supporta il tag iframe Agenzia Vista «Di Maio non sarà capo-delegazione nel governo», dice il reggente del Movimento Vito Crimi Il discorso di Di ... open.online

