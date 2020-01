Dimissioni Di Maio, Conte lo blinda nel governo: «Fianco a fianco fino al 2023» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte spiega che «la scelta di Luigi Di Maio di lasciare la guida del M5S» lo rammarica «ma è una decisione» di cui il premier prende atto «con doveroso rispetto. La sua decisione rappresenta una tappa di un processo di riorganizzazione interna al Movimento ormai in corso da tempo». Conte poi rassicura che la decisione di Di Maio «non avrà alcuna ripercussione sulla tenuta dell’esecutivo e sulla solidità della sua squadra». «Il Movimento deve affrontare questa nuova fase – ha spiegato il premier – Ora dovrà completare questo processo e abbracciare con coraggio ed entusiasmo le nuove sfide che dovrà affrontare. Auguro a Vito Crimi – che è stato nominato reggente dopo il passo indietro di Di Maio – di svolgere al meglio il lavoro che lo attende. Con Luigi Di Maio continueremo a lavorare fianco a fianco fino al 2023 per ... open.online

