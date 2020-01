Delusione per Gemma Galgani | Tradimento a Uomini e Donne (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Delusione per Gemma Galgani a causa del Tradimento di Marcello, suo nuovo corteggiatore a Uomini e Donne. Scopriamo la sorprendente decisione della dama torinese del trono over. Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne Gemma Galgani ha mostrato tutta la sua Delusione. Gemma è rimasta delusa da Marcello, il suo ultimo corteggiatore. Nonostante … L'articolo Delusione per Gemma Galgani Tradimento a Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

OrizOrizzonte : @gilardisil C'è delusione nel Milan dopo che #Mihajlovic ha dato il suo appoggio alla Lega per le elezioni in ER.… - VMINYOUNIVERSE : la mia delusione più grande sarebbe stata avere i bangtan in italia ma non poterci andare per via delle date - MarcoVillani18 : @matteosalvinimi Per vedere ed ascoltare Salvini ormai bisogna sopportare la presenza di giornalai sinistronzi che… -