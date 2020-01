Cucinotta, Belvedere, Andreozzi a teatro contro la violenza donne (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Roma, 22 gen. (askanews) – Tre donne e un uomo. Una commedia divertente, ma con spunti di riflessione. E un messaggio: la complicità femminile, l’unione fra le donne per farsi valere. Si intitola “Figlie di E.V.A.”, l’esilarante commedia di Michela Andreozzi & Vincenzo Alfieri e Grazia Giardiello, in scena alla Sala Umberto di Roma fino al 9 febbraio. Protagoniste Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere, Michela Andreozzi e con Marco Zingaro. Figlie di E.V.A. è la storia di un uomo potente, che frega tre donne, che trovano il modo di vendicarsi. Al suo debutto teatrale, Maria Grazia Cucinotta: “Si parla di complicità tra donne, le donne vengono sempre considerate il sesso debole, ma la vera debolezza è che loro sono sempre staccate, mai complici, sempre autonome, a volte le rende più deboli quando si deve fare un lavoro di gruppo, oppure dove ... notizie

