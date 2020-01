Crash Bandicoot sarà il prossimo personaggio giocabile in Super Smash Bros. Ultimate? (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La recente rilevazione di Byleth come nuovo eroe giocabile in Super Smash Bros. Ultimate avrebbe ridato credito ad un rumor pubblicato su Twitter ad ottobre dello scorso anno.Ai tempi, l'utente MandyCanNot aveva dichiarato che il prossimo personaggio ad uscire in un pacchetto DLC sarebbe stato proprio Byleth di Fire Emblem: Three Houses. Ora che questo eroe è stato effettivamente confermato, i rumor di questo utente sono stati presi con più serietà. In un tweet pubblicato ad ottobre, l'utente aveva annunciato l'arrivo di Crash Bandicoot."La ragione principale per cui ho iniziato a postare su Twitter è stato quella di avere un seguito" ha scritto in un recente post. "Non voglio espormi più di tanto, almeno fino a quando Crash non sarà annunciato come personaggio giocabile. Questo sarà il mio ultimo leak a riguardo". Ovviamente non c'è alcuna garanzia che solo perché un rumor si è ... eurogamer

