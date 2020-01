Come il M5S è passato dalla padella a Crimi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) A quattro giorni dalle regionali in Emilia-Romagna e Calabria Luigi Di Maio ha deciso di non voler più essere il Capo Politico del MoVimento 5 Stelle. In attesa che il partito decida Come e chi votare Come nuovo leader ad assumere la leadership del partito è in mano al membro anziano del comitato di garanzia: il viceministro dell’Interno Vito Crimi. Vito Crimi e i complotti svelati Pentastellato della prima ora, alla sua seconda legislatura Come Di Maio e tanti altri “big” del M5S durante il Governo Conte 1 Crimi era il sottosegretario all’Editoria di Palazzo Chigi. Un ruolo importante dal quale il reggente del M5S non ha mancato di regalarci delle bellissime figure da pentastellato onesto. Come ad esempio l’aver speso 45mila euro (di soldi pubblici) per tre sondaggi al fine di conoscere il livello di gradimento della sua figura presso l’opinione pubblica e ... nextquotidiano

