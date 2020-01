Bollate, i funerali di Massimiliano Galli: l’ultimo saluto in San Martino (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Si terranno giovedì 23 gennaio i funerali di Massimiliano Galli, il commerciante di abbigliamento di Bollate, morto tragicamente lunedì pomeriggio (clicca qui per l’articolo). La notizia della scomparsa del 53enne ha gettato nello sgomento decine di Bollatesi che l’hanno conosciuto per la sua attività. Intanto in queste ore tantissimi messaggi di cordoglio e ricordo stanno affollando le bacheche di Facebook. “Quando ci lasciano persone come Lui sentiamo dentro di noi lo sgomento e lo sconforto”, scrive Paolo. “Sappiamo però che chi come lui ha profuso nella vita impegno e passione nella dedizione al bene comune resta vivo in noi e ci guida nel cammino con la forza di quegli ideali che ha testimoniato nella sua esistenza. su Il Notiziario. ilnotiziario

