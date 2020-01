Wanda Nara Instagram, vestito trasparente e curve da sballo: «Pazzesca!» (Di martedì 21 gennaio 2020) La bellissima Wanda Nara ieri sera, 20 gennaio 2020, per la nuova puntata del Grande Fratello Vip ha scelto un look decisamente intrigante. La moglie del calciatore Mauro Icardi ha un fisico a dir poco perfetto e non ha la minima paura a mostrarlo. L’abito scelto per la serata di ieri ha lasciato davvero pochissimo spazio all’immaginazione del pubblico da casa e non solo. L’affascinante Wanda Nara ha deciso di postarlo anche su Instagram. I suoi followers hanno apprezzato immediatamente l’outfit audace riempendo il post di like e commenti. Impossibile ignorare tanta meraviglia. Wanda ogni volta sa come conquistare i suoi numerosi ammiratori. Leggi anche –> Wanda Nara Instagram, senza lingerie sotto la Torre Eiffel: «Sei Pazzesca!» Wanda Nara Instagram: vestito trasparente e curve da sballo La bellissima Wanda Nara ieri sera, 20 gennaio 2020, ha stupito ... urbanpost

trash_italiano : Mettete la risata di Wanda Nara su Spotify per favore? #GFVIP - trash_italiano : Che sobrietà Wanda Nara ?? #GFVIP - makkox : @officialmaz amadeus > mozart > clavicembalo > tasti > avorio > elefanti > circo > pista > formula uno > montecarlo… -